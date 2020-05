Prabusirea turismului ameninta sa fie cea de-a doua lovitura pe care coronavirusul o da tarilor sudice din UE

Destinatia Europa

Ziare.

com

Destinatiile europene ale vacantelor de vara, tari precum Italia, Grecia, Spania si Portugalia se numara deja printre statele membre UE care se confrunta cu o grea lupta cu datoria publica - iar acum vitalele lor industrii turistice sunt amenintate.Alaturi de alti cinci aliati sudici - Franta, Malta, Cipru, Bulgaria si Romania - la 27 aprilie ei le-au solicitat celor 27 de membri ai UE sa contribuie la salvarea acestei resurse economice "strategice".Uniunea Europeana cauta sa puna la punct un pachet de stimulare economica in valoare de un trilion (1000 de miliarde) de euro, pentru a da un imbold economiei in ansamblu, dupa incheierea restrictiilor legate de noul coronavirus.Deja respinse o data, atunci cand au solicitat ca datoria publica sa fie impartita alaturi de vecinii din nord, tarile sudice trag acum un semnal de alarma cu privire la sezonul pierdut al vacantelor de vara.Comisia Europeana a primit sarcina de a conveni asupra regulilor relansarii, iar ministrii turismului din statele membre au sustinut luni o videoconferinta la finalul careia 9 membri sudici au dat publicitatii un comunicat."In tarile noastre turismul constituie o industrie strategica", au sustinut ei."Ne dorim ca planul european de recuperare sa includa si un sprijin puternic pentru turism si sa recunoasca existenta anumitor regiuni cu specificitati ce trebuie respectate".Statele sudice au solicitat si reguli de calatorie "omogene", temandu-se ca o retragere treptata a masurilor de inchidere si izolare va distorsiona piata turismului si va izola regiuni care au nevoie de ajutor.Bruxelles-ul a incercat in zadar sa coordoneze masurile de inchidere si izolare si sa mentina deschise granitele interne ale UE, pentru ca numeroase capitale nationale au impus restrictii unilaterale cu privire la vizitele considerate nenecesare.Statele membre ale UE au inceput acum sa fixeze o varietate de date tinta si de criterii pentru revenirea la normal, iar unele state sunt asteptate sa-si indemne sau sa le solicite cetatenilor sa ramana acasa tot acest an."Sanatatea publica face legea in aceste zile", a sustinut secretarul de stat in Ministerul francez de Externe Jean-Baptiste Lemoyne, intr-un interviu pentru AFP."De indata ce aflam despre deschiderea granitelor, va vom instiinta. Este important ca regiunile care nu au fost afectate sa nu fie expuse la virus. Trebuie sa promovam Europa ca pe o destinatie in sine si pentru sine si sa evitam concurenta in cadrul blocului", a sustinut el, recunoscand ca turismul domestic se va reface probabil inaintea celui peste hotare.La intrunirea de luni, ministrul Turismului din Croatia, Gari Cappelli, si comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, au sugerat ca statele membre sa lucreze impreuna la o strategie armonizata cu privire la regulile de igiena.O sursa din cadrul biroului lui Breton, citata de AFP, a sustinut ca se doreste ca recomandarile sa fie gata pana la jumatatea lunii mai, astfel incat hotelierii, patronii de restaurante, operatorii turistici si firmele de transport sa poata lucra cu acelasi set de instrumente.Acest lucru reflecta ingrijorarea exprimata de ministrul german de externe Heiko Maas in editia de duminica a cotidianului Bild, cu privire la o periculoasa cursa fiecare pe cont propriu intre statiuni rivale pentru a se redeschide si care ar putea sa reinvie epidemia.Expertii au identificat originea a numeroase cazuri de coronavirus din nordul Europei in statiunea austriaca de schi Ischgl, foarte populara printre amatorii de petreceri si nu doresc ca locatii extrem de populare printre turisti pe timpul verii, asa cum este Mallorca, sa joace acelasi rol in timpul verii.