Presedintele ANAT: Niciun turist roman nu este afectat de incendiul din apropierea Atenei

Potrivit acestuia, incendiile devastatoare care au facut peste 70 de morti in Grecia au loc intr-o zona frecventata in primul rand de turisti eleni. "Nimeni, niciun turist roman nu e afectat de incendiul produs in apropierea Atenei, pentru ca toti turistii romani sunt in alte zone de interes. Acea zona e dedicata in principal turistilor eleni, nu putea un roman sa fie acolo. Noi ne-am interesat la toate agentiile de turism romanesti care au vandut Grecia. N-a fost raportat niciun caz de afectare a unui turist. Trebuie sa fim cu totii extrem de prevazatori in viitor pentru ca orice poate sa apara din cauze naturale si sa fim mult mai vigilenti", a spus Nicolae Demetriade, la Digi 24. El spune ca turistii romani nu trebuie sa renunte la planurile de vacanta."Turistii trebuie sa fie constienti ca totul decurge normal, programul de zbor al avioanelor e acelasi. Fac un apel la toti turistii sa nu-si schimbe programul din cauza acestui eveniment petrecut intr-o parte a Greciei. Speram sa nu se mai intample si sa nu fie turisti romani afectati", a spus seful ANAT.In prezent sunt circa 100.000-120.000 de romani care isi petrec vacanta in Grecia.El a adaugat ca nu sunt pana in acest moment cazuri de turisti romani care sa-si fi anulat vacantele.