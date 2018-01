Primul tramvai turistic din tara va fi repus pe sine, dupa sapte ani, la Sibiu

Ziare.

com

"Din 2011, tramvaiul nu a mai avut curse, decat in 2012, cand a fost piesa de teatru, sau anul trecut, cand s-a tinut o prezentare de moda in tramvai. Noi o sa folosim tramvaiul in scop turistic. Vrem sa facem niste curse sambata si duminica, pentru cei care ajung la Gradina Zoologica si la Muzeul ASTRA. Vor fi trei curse sambata si trei duminica", a anuntat primarul comunei Rasinari.Tramvaiul va circula doar in weekend si numai daca va fi inchiriat pentru evenimente, de genul unor spectacole de teatru. Spectatorii de teatru au fost foarte incantati sa urmareasca, ani la rand, spectacolul "Un tramvai numit Popescu", chiar in...tramvai.Pentru turistii care vor circula in weekend, pretul unui bilet este de 8 lei pentru o cursa dus-intors, iar pentru copii, 4 lei. Tramvaiul are 54 de locuri si este condus de un vatman (care in timpul saptamanii are alta ocupatie).Tramvaiul leaga Sibiul de Rasinari din anii 1950 si este considerat un simbol al comunei. "Pentru Rasinari, a insemnat foarte mult si de asta vreau sa-l repun in functiune. Insemna comunicarea cu Sibiul, in anii 50, din jumate in jumate de ora sa ai mijloc de transport", a mentionat Bucur.In drum spre Rasinari, tramvaiul traverseaza un pod de cale ferata - Podul Gociului, parcurgand un traseu de 22 de kilometri dus - intors in aproximativ 30 de minute. Turistii si localnicii care merg cu tramvaiul au ocazia sa vada din mers o parte din Padurea Dumbrava.In urma cu zece ani, in sezonul estival, tramvaiul era preferat de sute de turisti straini - nemti, englezi, elvetieni si japonezi, potrivit datelor furnizate la momentul respectiv de Primaria Municipiului Sibiu.Pana in 2011, sibienii si turistii puteau circula cu tramvaiul zilnic. Ulterior linia de tramvai a fost demolata (de la Cimitir pana la Gradina Zoologica) si s-a renuntat la cursele regulate.