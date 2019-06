S-a deschis cel mai mare planetariu din Romania (FOTO)

Ziare.

Acesta poate fi considerat un cinematograf, caci este dotat cu un ecran sub forma de cupola, pe care se proiecteaza nu doar imagini cu spatiul cosmic, ci si filme documentare despre Terra si intregul Univers, potrivit stiri.tvr.ro Iar cum nu a putut gasi specialisti in operarea planetariului computerizat, Primaria Brasov a fost nevoita sa pregateasca personalul pentru aceasta activitate.Potrivit site-ului oficial , planetariul are cea mai mare si mai moderna sala din Romania (105 locuri, din care 2 sunt pentru persoane cu dizabilitati) . Construita sub forma unui amfiteatru si cu o inclinatie asemenea axei Pamantului de 23,5 grade, aceasta confera senzatia de profunzime in timpul vizionarii proiectiilor.Si ca tot veni vorba, sistemul de proiectie este compus din doua proiectoare Sony 4K ce lucreaza simultan, oferind spectatorilor un regal de culoare si acuratete, inundand tavanul salii realizat sub forma de cupola, cu o deschidere de aproximativ 14 m. Fundalul sonor este asigurat de un sistem performant 7,1 Surround.Pretul biletelor de intrare la Planetariu este urmatorul:- bilet intreg adult - 25 RON- bilet intreg copii/elevi/studenti/pensionari (65+) - 15 RON- bilet grup organizat elevi (minim 10 persoane) - 10 RONOrarul de functionare este intre orele 10:00 si 19:00 (ora de incepere a primului, respectiv ultimului spectacol), de marti pana duminica inclusiv.Doua spectacole sunt disponibile acum la planetariul Gradinii Zoo Brasov, iar din iulie vor mai rula inca patru.