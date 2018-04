Salina Slanic, unde un microbuz cu turisti s-a rasturnat in subteran, a fost redeschisa

Ziare.

Potrivit conducerii Salinei Slanic, operatorul care asigura transportul vizitatorilor cu microbuze si care a cerut rezilierea contractului in urma accidentului de duminica, va asigura in continuare accesul turistilor in subteran pana la desemnarea, prin procedura, a unei alte firme. Accesul turistilor in mina Unirea a fost sistat pana la clarificarea situatiei cu operatorul de transport. Vom reveni cu informatii in cel mai scurt timp", anunta, luni, Salrom pe site-ul companiei aflate in subordinea Ministerului Economiei. Anuntul a fost postat la sectiunea "Program de vizitare" pentru salina din judetul Prahova.Surse locale declarau ca firma de transport al carei microbuz a fost implicat in accidentul care a avut loc duminica dupa-amiaza a solicitat rezilierea contractului cu Salrom.Liftul care cobora vizitatorii in mina s-a defectat in anul 2014, dupa ce s-a prabusit din cauza supraincarcarii, iar de atunci instalatia nu a fost repusa in functiune.Transportul catre salina se face cu microbuze ale unei societati private de transport care coboara printr-un tunel la aproximativ doua sute de metri in subteran.In urma accidentului de duminica in care 22 de turisti straini au fost raniti a fost deschis dosar penal, acesta fiind instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.