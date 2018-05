Salvamontistii incearca sa salveze 10 polonezi pierduti in Fagaras

Ziare.

com

"Din informatiile primite este vorba despre un grup de 10 turisti polonezi, din care o singura persoana este ranita. Prezinta un traumatism de membru superior si un traumatism cranio-cerebral, dar este constienta", transmite purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila.Totodata, reprezentantul ISU a precizat ca pentru recuperarea turistilor rataciti in Masivul Fagaras s-au facut solicitari si pentru interventia unui elicopter, insa decizia privind deplasarea acestuia in zona va fi luata in functie de conditiile meteo."S-au facut solicitari in acest sens. In functie de disponibilitatea acestora si de conditiile meteo, vor interveni", a mai aratat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila.