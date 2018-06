Salvamontistii intervin pentru a salva doi turisti, care au alunecat pe zapada din Busteni

Ziare.

Potrivit sefului serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, salvatorii montani intervin, duminica seara, in sprijinul a doi turisti, un barbat si o femeie, care se afla pe traseul Jepii Mici din masivul Bucegi si nu mai pot inainta.Cei doi au spus ca au alunecat pe zapada, iar barbatul este ranit la un picior si nu se mai poate deplasa, in timp ce femeia care il insoteste a facut un atac de panica.Echipe de la Salvamont au pornit catre zona indicata de cei doi, Hornul Caraimanului, pentru a-i prelua si insoti pana in statiunea Busteni.