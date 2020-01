Sase turisti au murit in Italia, dupa ce un vehicul a intrat intr-un grup de persoane

Ziare.

Incidentul s-a produs in cursul noptii de sambata spre duminica, in jurul orei locale 1:15 (ora Romaniei, 2:15), in statiunea italiana Lutago, la frontiera cu Austria, scrie site-ul de stiri The Local, care precizeaza ca soferul masinii avea o alcoolemie deosebit de ridicata.Potrivit cotidianului Corriere Del Sella, soferul, un localnic in varsta de 28 de ani, avea o alcoolemie extrem de ridicata.Individul a fost transportat la spital pentru efectuarea de teste suplimentare.