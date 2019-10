Sfinxul a fost ingradit din cauza turistilor care il distrugeau (Video)

Ziare.

Si pentru ca turistii nu tin cont nici de avertismente, nici de bunul simt, in jurul Sfinxului a fost montat un gard."Daca esti totusi certat cu bunul simt si treci de sfoara, poate totusi te simti cumva prost daca esti vazut dincolo de gard. Nu stiu, e mai mult simbolic decat o piedica pana la urma", a declarat Cristina Predoiu, initiatoarea campaniei Bun Simt Turistic, citata de ProTV.Cristina Predoiu a adaugat ca "cel mai vandalizat obiectiv din aceasta vara a fost Sfinxul", noteaza Stiri de Brasov."Cand nu aveam patrula in zona, pana sus se urcau pe Sfinx, de multe ori i-am gasit scrijelind. Au fost atentionati, s-au luat masuri in acest sens", a spus si Razvan Bajan, seful de post de pe Platoul Bucegi.Salvamontistii cred ca nu este vorba numai despre protejarea Sfinxului, ci si a oamenilor."Un copil de aproximativ 10 ani a cazut de pe stanci, s-a accidentat foarte grav si nu este singurul incident, incidentele astea sunt frecvente", a declarat Gheorghe Haiduc, Salvamont Busteni.In semn de respect pentru acest simbol, la acest eveniment au luat parte si membrii trupei Zdob si Zdub care sustin campania civica Bun-Simt Turistic. Acestia au cantat un fragment din piesa "Intelept Codrule esti!", aflata pe noul album "Bestiarum", care va fi lansat la inceputul lunii noiembrie.Tot pe platoul Bucegilor se afla si Babele. Acolo exista deja un gard care imprejmuieste stancile, dar se mai intampla ca turistii sa treaca de el.