Stati departe de munte! S-au produs multe avalanse in Bucegi si Fagaras si riscul ramane crescut

Pericolul mare de avalansa este indicat prin instituirea gradelor patru si cinci de risc. Intr-o informare a Centrului Meteorologic Regional Trasilvania-Sud se arata ca:"S-au format cornise si placi de vant mai ales pe versantii cu orientare estica, sud-estica si nord-estica. S-au semnalat mai multe avalanse spontane de suprafata cu plecare de la altitudini mai mari de 1.800 m".Pentru urmatoarele 24 de ore este posibila "declansarea spontana" de avalanse, din cauza cantitatii mari de zapada usoara, potrivit sursei citate."Stratul insemnat de zapada depus in ultimele 2-3 zile depaseste in general 30 cm, dar pe vai si in zonele adapostite sunt acumulari mai mari de zapada, care pot depasi 100-120 cm. Acest strat este putin stabilizat, format din zapada usoara, cu legaturi slabe intre cristale si poate aluneca cu usurinta peste straturile mai vechi, intarite, de zapada. Declansarea avalanselor este posibila spontan, datorita cantitatii mari de zapada usoara, fara coeziune, din partea superioara, care actioneaza ca o suprasarcina. Riscul va fi amplificat la trecerea turistilor sau schiorilor", explica meteorologii prin intermediul aceluiasi document.Risc insemnat de producere a unor avalanse s-a semnalat si la altitudini mai mici de 1.800 de metri, in masivele Fagaras si Bucegi. Cele mai groase straturi de zapada sunt acum la Balea Lac (164 de centimetri) si la Varfu Omu (121 centimetri).