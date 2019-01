Tot mai putini turisti din R.Moldova vin de Sarbatori in Romania, din cauza infrastructurii si preturilor mari

E nevoie de autostrada Moldova-Transilvania

Ucraina a investit mult in promovare

Ziare.

com

"Vatra Dornei, Sangeorz-Bai, Valea Prahovei, Poiana Brasov sunt zonele preferate de turistii moldoveni, mai ales pentru cei care vin la schi. Majoritatea aleg ca mijloc de transport autocarul pentru ca le place sa mearga in grupuri mai mari.Cei care vin cu autoturismul propriu aleg statiunile apropiate de granita, in special din cauza pretului carburantilor, dar si pentru ca nu au conexiuni aeriene bune. Majoritatea aleg sa vina prin agentii de turism, nu sunt obisnuiti ca romanii sa isi faca rezervari prin booking", a precizat Dragos Raducan, prim-vicepresedinte executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).Bugetul mediu alocat de turistii moldoveni pentru petrecerea acestor sarbatori este cuprins intre 150 si 200 de euro de persoana, cu transport inclus. Aceasta face ca multi turisti moldoveni sa se indrepte catre destinatii de schi mai ieftine, precum Bukovel, in Ucraina, unde Mistral Chisinau a vandut vacante cu 270 de euro de familie si transport inclus."In acest an, unii turisti au ales pentru Craciun si Revelion statiuni din Ucraina si Bulgaria datorita preturilor. In ceea ce priveste Romania, inregistram o tendinta noua, aceea de a-si petrece Craciunul si Revelionul la bai si saline, in statiuni balneo, precum Slanic-Moldova sau Sovata.Am avut cereri din partea tinerilor de 30-35 de ani, chiar si pentru Baile Felix, dar este inca un segment ingust. Acest segment ar putea sa creasca daca ar exista o promovare mai buna pe piata Republicii Moldova.Turistul moldovean iubeste confortul. De aceea, vrem sa rezolvam si cu cozile la vama, de 4-5 ore. In Ucraina, intr-o ora ai ajuns deja in statiune. Asa ca unii turisti au preferat in acest an Ucraina, chiar daca serviciile sunt mai slabe", a declarat Ion Iordachi, presedinte al Travel in Moldova.Acesta apreciaza ca Romania ar avea mai multi turisti din Republica Moldova daca ar exista conexiuni aeriene, sau o autostrada Moldova - Transilvania."Spre deosebire de anii precedenti, numarul moldovenilor care petrec Craciunul si Revelionul pe rit vechi in Romania este in descrestere. Acest fapt este bazat pe progresul la nivel de infrastructura a destinatiei Ucraina, care ofera preturi mai mici la cazare, alimentatie, cat si serviciile de schi.Din alt punct de vedere, hotelierii din Romania nu duc lipsa de turisti, deoarece vacanta copiilor se incheie la data de 13 ianuarie. Totusi, cei care au ales destinatia Romania, merg cel mai mult spre Valea Prahovei. Tinand cont pe polarizarea pietei serviciilor turistice se solicita sau hoteluri top cu servicii de calitate de gen Teleferic, sau servicii ieftine pentru pachete bugetare", a precizat Corina Martin, presedintele Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania - FAPT.Aceasta spune ca segmentul turistului cu venituri medii e foarte mic acum in Republica Moldova, dar a crescut cererea pentru statiuni mai mici, precum Suior, Paltinis, Valea Stezei, Vatra Dornei si chiar Durau.Reprezentantii agentiei clubului Zimbru Chisinau (Mistral Chisinau) spun ca destinatia de top este Valea Prahovei, in special pentru schi. Cei care vin sa se odihneasca, sa petreaca, au ales Sovata sau Slanic Moldova. Astfel, preturile pentru un pachet de 3 nopti la Calimani, cu cina festiva, a fost de 159 euro de persoana, in timp ce pentru 5 nopti la Vatra Dornei, au fost de 209 euro de persoana, incluzand programe artistice, acces la piscina si telescaun gratuit. La Suior, in Maramures, la poalele muntilor Gutai, pachetul de 4 nopti a costat 209 euro de persoana.Corina Martin subliniaza ca Ucraina a investit mult in promovarea statiunilor sale pe piata Republicii Moldova, iar acum se vad rezultatele. Mai mult, presedintele FAPT spune ca in Ucraina lucreaza multi moldoveni in hotelarie si in restaurante."Cu toate ca destinatiile din Romania se diversifica in acest an, numarul rezervarilor, in special pe Valea Prahovei si in Poiana Brasov a scazut. Preturile sunt mai mari, iar turistii moldoveni au avut si alte optiuni, in alte tari. Romania trebuie sa continue la noi promovarea destinatiilor sale", a afirmat Cristina Calmis, reprezentanta agentiei Xamas Chisinau.Vacanta de Revelion a romanilor s-a incheiat in Prahova cu un grad de ocupare de 100%, dar toate unitatile raman ocupate in continuare in ianuarie, pe perioada vacantei scolare care se incheie pe data de 13 ianuarie.Reprezentantii Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova spun ca atat timp este vreme buna pentru schi, zapada atrage turistii pe partii si in statiunile montane. Stratul de zapada variaza intre 30 - 40 cm la Azuga si Busteni si 80 - 120 cm la Sinaia.Turistii moldoveni vor sarbatori aici Craciunul pe rit vechi (7 ianuarie) . In zona Breaza si Campina, gradul de ocupare este in acest moment de 65%, deci turistii mai pot gasi inca locuri disponibile. Pentru turistii veniti aici pentru Craciunul pe rit vechi hotelierii au pregatit tarife speciale, in jur de 600 lei/camera/noapte la un hotel de 4 stele sau 300 de lei/camera/noapte la un hotel sau o vila de 3 stele. Tarifele includ mic dejun, dar nu au si alte mese incluse in pachete.