Turisti ajutati de jandarmi sa ajunga din Azuga in Busteni, dupa ce s-au intalnit cu un urs

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, jandarmii montani au intervenit, sambata, in sprijinul unor turisti care au cerut ajutor din cauza animalelor.Astfel, pe un drum dintre statiunile Azuga si Busteni, un grup de cinci turisti, intre care doi copii, au cerut ajutorul Jandarmeriei dupa ce s-au intalnit cu un urs. Acestia au fost ajutati sa coboare in statiune in siguranta.In zona varfului Cumpatu, un grup de persoane care au urcat cu bicicletele pe munte au fost atacate de caini, langa o stana. Oamenii au sunat la 112 si au fost ajutati de jandarmii montani sa paraseasca in siguranta zona.De asemenea, sambata seara, jandarmii intervin pentru recuperarea a doua grupuri de turisti care s-au ratacit in Masivul Bucegi. Primul grup, format din patru persoane, se afla in zona statiunii Sinaia, in timp ce al doilea grup s-a ratacit in zona montana din apropierea statiunii Busteni.La ora transmiterii acestei stiri, operatiunea de recuperare a celor opt turisti este in desfasurare.