Un chinez de 30 de ani s-a inecat in mare, la Mamaia

Autoritatile au fost anuntate la 112 ca barbatul a disparut in mare in dreptul hotelului Belvedere, noteaza Ziua de Constanta Barbatul intrase in mare inainte cu doua ore inainte ca autoritatile sa fie anuntate.Tanarul a fost gasit mort in golf inainte de miezul noptii.Echipajul de salvare de pe SMURD a inceput manevrele de resuscitare, dar la 23:30 a fost declarat decesul.