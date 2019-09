Un turist a fost ranit grav in Fagaras. A fost chemat elicopterul SMURD

Ziare.

Turistul se afla intr-un grup care a plecat in cursul diminetii de la Balea Lac spre varful Negoiu, insa intr-o zona dificila a alunecat, suferind multiple traumatisme."Acest turist facea parte dintr-un grup de 14 persoane care a plecat de la Balea spre varful Negoiu, dar in zona lacului Caltun a alunecat.Este o zona foarte, foarte dificila, zona este prevazuta cu cablu de siguranta, cu balustrade de cablu, pentru a face accesul mai facil. In urma caderii a suferit multiple traumatisme.Din informatiile pe care le avem (...) se pare ca e un traumatism cranio-cerebral, starea de constienta e alterata. Elicopterul SMURD a plecat deja de la Mures si echipe terestre se deplaseaza spre locul accidentului", a precizat Adrian David, seful Salvamont Sibiu.