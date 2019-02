Un turist a murit in Muntii Fagaras

Ziare.

Salvamontistii din Sibiu au intervenit, sambata, in Muntii Fagaras, in zona Cabanei Suru, unde turistul a alunecat pe zapada inghetata si si-a rupt piciorul. Victima era in stare grava, inconstienta.Seful Salvamont Sibiu, Adrian David, a declarat, sambata seara, ca turistul ranit a intrat in stop cardio-respirator si nu a raspuns manevrelor de resuscitare."Din pacate turistul accidentat la Suru a decedat dupa ce a intrat in stop cardio-respirator. S-au efectuat manevre de resuscitare conform protocolului, folosindu-se si un defibrilator semiautomat", a spus David.Trupul turistului va fi coborat de pe munte in cursul zilei de duminica.Cabana Suru se afla la o altitudine de peste 1.400 de metri, in Muntii Fagaras.