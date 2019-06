Un turist ceh s-a ranit in Muntii Fagarasului: E in stare grava si a fost preluat de elicopterul SMURD

Ziare.

com

Seful Serviciului Salvamont Sibiu, Adrian David, a transmis, luni, ca turistul ceh de 30 de ani care a cazut in Muntii Fagaras a fost preluat deja de elicopterul SURD si va fi transportat la Targu Mures, fiind in stare grava."Elicopterul a reusit sa efectueze misiunea de salvare in timp foarte scurt", a transmis Adrian David.Barbatul a alunecat pe gheata si s-a lovit la cap, avand si alte traumatisme.Interventia ecchipei tereste de la Sibiu nu a mai fost necesara.Accidentul s-a produs, luni, in Muntii Fagaras in apropierea Lacului Avrig.