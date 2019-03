Ziare.

"Un turist francez a fost salvat (...) cu elicopterul SMURD de la cabana Suru, in urma cu cateva minute. Acesta facea parte dintr-un grup care practicau schi de tura in muntii Fagarasului si in cursul serii trecute s-a accidentat la coborare spre cabana, suferind un traumatism la membrul inferior. Accidentul a fost anuntat abia in aceasta dimineata", a explicat Adrian David.Stratul de zapada depaseste doi metri in masivul Fagaras. Spre exemplu, in zona turistica Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, zapada masoara 2,38 metri si e risc major de avalansa