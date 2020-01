Un turist reclama ca angajatii unei partii l-au lovit si calcat cu ATV-ul

Ziare.

"La data de 24.01.2020, la ora 14:11, Politia Municipiului Toplita a fost sesizata telefonic, prin intermediul S.N.U.A.U. 112, cu privire la o agresiune fizica petrecuta la baza unei partii din localitate. La fata locului s-a deplasat o patrula mixta, formata din politist si jandarm, care au constatat ca un turist de 21 de ani, din judetul Mures, aflat la schi pe partia respectiva, in urma unor neintelegeri privind urcarea cu teleschiul, ar fi fost lovit cu pumnii si picioarele de catre unul dintre membrii personalului de serviciu", a transmis, vineri seara, Politia Judeteana Harghita.In urma acestui eveniment, se pare ca angajatul respectiv a luat legatura cu alti colegi, care s-au prezentat la baza partiei cu un vehicul de tip ATV senilat, pentru a lamuri situatia, iar la plecarea de la locul incidentului, ATV-ul, la bordul caruia se aflau doua persoane, ar fi trecut cu senila stanga fata peste picioarele tanarului de 21 de ani, din municipiul Targu Mures."La sosirea politistilor victima a afirmat ca nu are nevoie de ingrijiri medicale si a refuzat sa fie transportat ori sa se prezinte spital, insa a acuzat ca i-a fost ciobit un dinte, in urma loviturilor pe care le-ar fi primit de la doi barbati din zona, in varsta de 43 si 50 de ani", au mai transmis politistii.Acestia au intocmit un dosar penal, sub aspectul comiterii infractiunilor de lovirea sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, in care politistii desfasoara cercetari in vederea stabilirii tuturor cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului.