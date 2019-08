Un turist s-a ratacit cu masina in Caras-Severin. GPS-ul l-a indrumat gresit

Ziare.

com

Barbatul a sunat si a anuntat ca s-a pierdut pe un drum forestier din cauza GPS-ului care l-a indrumat gresit."Un barbat de aproximativ 50 de ani din judetul Mehedinti care se indrepta spre Orastie si-a fixat GPS-ul si i-a fost aratata o ruta cu o jumatate de ora mai tarziu. A ales aceasta ruta si s-a blocat pe Muntele Mic, pe un drum forestier.Barbatul se afla singur in masina si nu a patit nimic. Am solicitat un tractor cu troliu sa vina sa traga masina pe sosea. In acest moment actiunea este in desfasurare", a declarat pentru News.ro Alin Albu de la Salvamont Semenic.