Vom putea merge la munte si la mare dupa 15 mai? Orban da unda verde, Tataru spune ca nu!

Ziare.

com

"Daca dam drumul la alpinism, la deplasari montane, inseamna ca se pot duce la munte", a spus Orban, luni seara, intr-o conferinta de presa.Dupa interventia premierului, ministrul Tataru a precizat, insa, la TVR ca "nu se va putea merge la munte sau la mare in regim de agrement".Desi din 15 mai se vor ridica unele restrictii, nu este vorba si despre acest gen de relaxare."Noi contam mult pe spiritul civic. Daca o data cu libertatea de miscare individuala, vedem ca nu avem focare in aceste locuri putem sa ne gandim la extinderea relaxarii si in alte zone. Deschidem muzeele, care sunt spatii inchise pentru ca acolo se poate controla fluxul.In aer liber nu se poate, de aceea, parcurile sunt inchise.", a precizat Nelu Tataru, pentru postul national.Daca nu putem merge la munte sau la mare, intrebarea ramane: de ce se deschid hotelurile si pensiunile, asa cum a subliniat premierul Orban."Se deschid cabinetele stomatologice, saloanele, frizeriile si hotelurile vor fi deschise. Nu vor fi sub restrictii dupa 15 mai (hotelurile - n.red.), ci la cafenele, restaurante si baruri", a subliniat clar premierul luni seara. Ludovic Orban a confirmat ca vor fi permise deplasarile montane , dar a precizat ca, in lipsa restaurantelor, turistii isi vor bea cafeaua "din termos", totul cu respectarea celorlalte masuri in vigoare privind distantarea sociala."Deplasarea in afara localitatii va fi permisa pentru mai multe motive, pe care le consideram intemeiate - serviciu, la rude, deplasari la activitatile agricole;Va exista o anumita relaxare in circulatia in afara localitatilor. Va creste cererea pe unitatile de cazare. Recunosc ca zona de restaurant, bar, cafenea e o zona unde se socializeaza, dar punem pe prim plan sanatatea", a mai spus Orban.Amintim ca Romania va iesi din starea de urgenta incepand cu 15 mai , conform unui anunt facut luni de presedintele Klaus Iohannis.