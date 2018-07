Zeci de inspectori sanitari sunt in control pe litoral si in Delta

Ziare.

com

Masura nu este noua, ea fiind luata in fiecare an pe perioada sezonului estival. Comandamentul este format din 48 de inspectori - 6 ai Directiei de Santatate Publica Tulcea, 6 ai DSP Constanta si alti 36 detasati din alte judete pentru doua luni, pana pe 31 august."Am infiintat un comandament de control format din 48 inspectori sanitari. Scopul acestor actiuni este de a supraveghea modul in care sunt respectate normele de sanatate publica in unitatile de pe litoral, astfel incat turistii sa-si poata petrece vacantele in conditii de siguranta, fara riscuri de imbolnavire. In cazul in care vor fi constatate deficiente, se vor aplica masuri conform legislatiei in vigoare", a declarat Sorina Pintea.Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Santatatii, sunt vizate in principal taberele scolare si studentesti. Vor fi controlate respectarea normelor privind apele de imbaiere naturale, stranduri, piscine, modul de organizare a posturilor de prim ajutor, precum si respectarea prevederilor normelor de igiena in unitatile de cazare.La solicitarea, departamentul de comunicare al Ministerului Sanatatii a explicat ca acest comandament a fost infiintat acum si nu la inceputul sezonului estival, pentru ca, incepand cu vacanta scolara de vara, numarul copiilor si familiilor care merg spre litoral este mare.Ministerul a asigurat insa ca cei 12 inspectori care acopera litoralul si Delta Dunarii intreprind "actiuni tematice in permanenta".In statiunile de pe litoralul romanesc functioneaza 450 unitati de cazare, 600 unitati de alimentatie publica, 4 tabere scolare, iar in perimetrul Deltei Dunarii au fost catagrafiate 220 unitati de cazare, 160 unitati de alimentatie publica si 4 tabere scolare.