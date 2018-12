Zeci de turisti sunt blocati pe munte, in Bucegi, din cauza viscolului

Ziare.

"Nu le dam drumul sa plece. Sunt zeci de turisti. Nu au cum sa plece. A fost viscol mare, s-a depus un strat de zapada de 15 centimetri peste cel deja de 70-80 de centimetri.A plecat un utilaj de la Pestera in aceasta dimineata (miercuri - n.red.) sa faca partie. De la Zanoaga pana la Pestera se circula. Dar la Dichiu drumul este blocat, sunt troiene si de 1 metru", a declarat seful Salvamont Dambovita, Doru Deaconescu.Acesta a precizat ca drumul se va debloca, cel mai probabil, in jurul pranzului.In ziua de Craciun, mai multi copii si familiile lor au fost salvati din zapada de un metru in Bucegi (Video)