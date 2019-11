Barbat gasit mort dupa ce s-ar fi certat cu un vecin la bar pe tema votului

Ziare.

Barbatul de 62 de ani a fost gasit de un trecator plin de sange si inconstient, la fata locului fiind chemata o ambulanta. Medicii nu au mai putut face insa nimic pentru a-i salva viata."Politia Municipiului Orastie a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112 cu privire la faptul ca, in satul Dancu Mare, comuna Martinesti, a fost gasita o persoana de sex masculin, cazuta la pamant, in stare de inconstienta si care prezinta o lovitura in zona capului.Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca persoana in cauza este un barbat in varsta de 62 de ani, din orasul Calan, care ar fi avut un conflict cu un alt barbat in varsta de 54 de ani, la barul din sat", a declarat reprezentantul IPJ Hunedoara, Carla Strujan, pentru servuspress.ro Potrivit martorilor, barbatul s-ar fi certat la barul din sat cu un vecin pe tema alegerilor prezidentiale de duminica.A fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violente si ucidere din culpa, medicii legisti urmand sa confirme cauza mortii.