Encefalita acuta a ucis aproape 150 de copii intr-un stat din India

Majoritatea deceselor raportate de la inceputul lunii iunie au fost inregistrate in districtul Muzaffarpur, a declarat reprezentantul autoritatilor sanitare din Bihar, Sanjay Kumar, scrie agentia DPA.Aproape 50% dintre cei peste 600 de copii care au fost internati in spitale cu simptome de encefalita au fost externati dupa ce au beneficiat de tratament, a precizat Kumar.Majoritatea victimelor aveau sub 7 ani.Encefalita este o inflamatie a creierului, cauzata in special de o infectie virala. Riscul de a contracta boala creste in cursul verii si in sezonul ploios, care dureaza din iunie pana in octombrie.In vederea gestionarii crizei, autoritatile sanitare au dispus trimiterea in Muzaffarpur a unor echipaje suplimentare de medici si asistente din New Delhi si Patna, capitala statului Bihar.Autoritatile sanitare au indicat mai multe cauze ce ar putea sta la baza unor astfel de epidemii care se inregistreaza anual in aceasta regiune ce cuprinde estul statului Bihar si vestul statului Uttar Pradesh.In 2013, o epidemie similara a provocat decesul a peste 350 de persoane, majoritatea copii.Unii specialisti din domeniul sanitar au mentionat hipoglicemia, cauzata de nivelurile foarte scazute de glicemie si dezechilibrul electrolitic, drept principala cauza a acestor decese, in special in cazul copiilor subnutriti.