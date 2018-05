Maramures: O fetita de 5 ani disparuta de acasa a fost gasita ucisa

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca trupul neinsufletit al fetitei a fost transportat la IML in vederea efectuarii necropsiei."Tatal unei fetite de 5 ani din Baia Mare a sesizat la Politie, luni in jurul orei 23.30, ca fetita sa a disparut de acasa in jurul orei 15. Fetita a fost gasita decedata in cursul noptii pe strada Electrolizei din Baia Mare, iar cadavrul a fost transportat la IML in vederea efectuarii necropsiei. Cercetarile in acest caz se desfasoara sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures", a spus Metes.Surse din cadrul anchetei au declarat, corespondentului MEDIAFAX ca, din primele cercetari, rezulta ca fetita ar fi fost ucisa."Se audiaza membrii ai familiei, persoane din anturajul acestora, vecini", au spus sursele citate.