O fata din Constanta a murit dupa ce tatal ei i-a injectat o substanta necunoscuta

Potrivit politistilor constanteni, fapta s-a petrecut vineri dupa-amiaza, in comuna Sacele."Din primele informatii se pare ca un barbat, in varsta de 47 de ani, ar fi agresat-o pe fiica sa, de 14 ani, careia i-ar fi injectat, posibil cu o seringa, o substanta, fapt ce a condus la decesul minorei. Ulterior, se pare ca a incercat sa se sinucida, tot prin injectare", au declarat reprezentantii IPJ Constanta.Potrivit acestora, barbatul a ajuns in coma la spital si, pentru moment, nu se cunoaste despre ce substanta este vorba.Trupul fetei a fost transportat la morga, medicii legisti urmand sa stabileasca, in urma efectuarii necropsiei, cauzele exacte ale decesului si ce substanta a fost folosita.Politistii continua cercetarile in acest dosar, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.