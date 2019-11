Un criminal in serie, care a violat si ucis mai multi copii, a iesit din inchisoare gratie recursului compensatoriu

Ziare.

Ciuca a fost acuzat ca a ucis patru baieti, dar a recunoscut doar trei dintre crime si a fost trimis in judecata pentru doua, noteaza Libertatea , care prezinta acest caz halucinant.Victimele, niste baietei intre 10 si 13 ani, erau violate si ucise prin strangulare.Conform sentintei, Petrica Ciuca ar fi trebuit sa iasa din inchisoare in 2026, dar in baza legii recursului compensatoriu el a fost eliberat acum doi ani, dupa 16 ani de inchisoare.Prima crima comisa de Ciuca a avut loc in 1999, iar victima era fratele unor fosti colegi de scoala de-ai agresorului. El l-a ademenit pe copil, i-a dat sa bea tuica, apoi l-a violat, dupa care l-a strangulat. Anchetatorilor criminalul le-a spus ca a comis crima din razbunare pe fratii baiatului, pentru ca in scoala l-ar fi batut. Insa dupa terminarea scolii el s-a imprietenit cu acestia.Ciuca a ascuns trupul baiatului intr-o canalizare. Cand a fost descoperit, langa acesta a mai fost gasit trupul unui copil, despre care Ciuca a spus ca ar fi fost victima unui barbat care statea cu el intr-un subsol, el locuind mai mult pe strazi.O alta victima a lui Ciuca a fost un baiat de 13 ani care a disparut de acasa la inceputul anului 2000. Criminalul a povestit ca a intretinut relatii sexuale consimtite cu baiatul si ca apoi l-a ucis, tot prin sugrumare.Ultima victima a lui Ciuca a fost un baiat de aproape 12 ani. Ca si in celelalte cazuri, Ciuca a intretinut relatii sexuale, consimtit, spunand el, si apoi l-a intrebat daca a mai facut acest lucru. Cand copilul i-a spus ca da, Ciuca s-a enervat si l-a lovit pe baiat, iar apoi l-a strans de gat pana cand l-a ucis. In acest caz, anchetatorii au spus ca baiatul a fost agresat sexual.Dupa doua zile de la aceasta crima, Ciuca s-a predat si a explicat crimele si abuzurile ca o razbunare, pentru ca si el fusese agresat sexual in copilarie.Dupa 16 ani si 4 luni de cand se afla in inchisoare, Ciuca a ajuns sa beneficieze de pe urma legii recursului compensatoriu si a fost eliberat, acum doi ani.