Zeci de persoane, urmarite penal in urma controalelor incepute dupa tragedia de la Timisoara

Ziare.

com

In urma controalelor la 345 de firme care desfasoara operatiuni cu substante utilizate pentru igiena si sanatatea publica, la dezinfectie, dezinsectie si deratizare sau cu produse de protectie a plantelor, au fost constatate 53 de fapte de natura penala, 34 de persoane fiind cercetate.De asemenea, au fost confiscate 164,4 kg si 1.062 de litri de produse de protectie a plantelor, precum si 707 kg. si 293 de litri de substante utilizate in igiena si sanatatea publica, la dezinfectie, dezinsectie si deratizare."Peste 850 kg. si 1.300 de litri de produse de protectie a plantelor si substante utilizate in igiena si sanatatea publica, la dezinfectie, dezinsectie si deratizare au fost ridicate in urma unei actiuni de verificare a activitatilor operatorilor economice inregistrati/autorizati sa desfasoare operatiuni cu astfel de substante", anunta Politia Romana, precizand ca politistii desfasoara, sub coordonarea de specialitate a Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase, la nivel national, o actiune pentru prevenirea si sanctionarea faptelor de natura penala si contraventionala la regimul produselor de protectie a plantelor si al substantelor utilizate in igiena si sanatatea publica, la dezinfectie, dezinsectie si deratizare.Actiunea se desfasoara in scopul cresterii sigurantei cetateanului, protejarii vietii si integritatii coporale ale oamenilor, prin verificarea activitatilor societatilor comerciale si persoanelor fizice care efectueaza operatiuni in aceste domenii, a modului de autorizare la organele competente si a respectarii legislatiei aferente."In perioada 21 noiembrie - 6 decembrie 2019, politistii de la arme, explozivi si substante periculoase au efectuat verificari si controale la 345 de agenti economici inregistrati/autorizati sa desfasoare operatiuni cu substante utilizate pentru igiena si sanatatea publica, la dezinfectie, dezinsectie si deratizare sau cu produse de protectie a plantelor. In urma activitatilor desfasurate, au fost constatate 53 de fapte de natura penala, dintre care 29 de infractini prevazute de O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, 8 sanctionate de art. 359 Cod penal (Traficul de produse sau substante toxice), 3 la Legea 211/2011 privind regimul deseurilor si 13 infractiuni la alte acte normative. Au fost dispuse masuri de cercetare a 34 de persoane care sunt banuite ca, sub diferite forme, ar fi participat la savarsirea acestor infractiuni", conform politistilor.Au fost indisponibilizate, in vederea confiscarii, 164,4 kg. si 1.062 de litri de produse de protectie a plantelor, precum si 707 kg. si 293 de litri de substante utilizate in igiena si sanatatea publica, la dezinfectie, dezinsectie si deratizare.Tot in cadrul actiunii, pentru alte nereguli constatate, cu pericol social redus, au fost aplicate de catre institutiile participante la actiune 134 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 267.600 de lei.Astfel de activitati au fost desfasurate si in primul trimestru al anului 2019, urmand ca ele sa se desfasoara si in perioada urmatoare.Politia da ca exemplu cazul unei societati comerciale din municipiul Galati, unde s-a constatat ca in cadrul societatii sunt detinuti ilegal, in vederea comercializarii, 200 de litri de substanta Formaldehida, clasificata ca fiind toxica.Directorul societatii este cercetat pentru trafic de produse si substante toxice.