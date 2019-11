230 de oi au fost salvate pana acum de pe vaporul mortii din Portul Midia

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, miercuri, au mai fost realizate doua decupaje in puntea superioara a navei pentru a facilita accesul personalului de interventie, apoi a continuat evacuarea oilor.La bordul navei se afla medici veterinari care tranchilizeaza ovinele pentru a putea fi scoase rapid, apoi acestea sunt predate si transportate cu ambarcatiuni la mal.Oile evacuate de pe nava sunt depozitate temporar pe cheiul din Portul Midia in tarcuri special amenajate, unde medicii veterinari ai ANSVSA le examineaza clinic, le administreaza vitamine, furaje, apa.In momentul in care isi revin, animalele sunt transportate cu un mijloc de transport autorizat la ferma de provenienta, de unde nu pot pleca fara aprobarea ANSVSA, au precizat reprezentantii ISU Dobrogea.Miercuri seara, actioneaza in zona 24 de pompieri, zece angajati al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) si opt persoane de la un serviciu privat venit in sprijinul autoritatilor, o gabara si cinci ambarcatiuni.O nava cu 22 de membri ai echipajului, care avea la bord 14.600 de oi, s-a rasturnat duminica, in jurul pranzului, in Portul Midia . Toate persoanele aflate la bord au fost salvate. Toti marinarii de la bord sunt sirieni, iar nava trebuia sa ajunga in Libia.