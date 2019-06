Alba Iulia: Doua persoane au fost intepate cu o seringa, pe strada. Politia face ancheta

Ziare.

La solicitarea Inspectoratului de Politie Judetean Alba, la Spitalul Judetean de Urgente Alba Iulia au fost analizate fisele UPU pentru perioada 30 mai - 3 iunie, pentru a se comunica situatia persoanelor care s-au prezentat cu rani produse prin intepare si au cerut ingrijiri de specialitate."In urma verificarilor au fost identificate doua persoane care s-au prezentat in perioada mai sus mentionata cu plagi prin intepare, afirmand ca au fost victime ale unei agresiuni: este vorba despre un barbat cu varsta de 63 de ani si o femeie cu varsta de 37 de ani. Niciunul nu a necesitat internare in regim de urgenta, parasind UPU cu recomandari medicale prin ambulatoriu. Pacientilor li s-a recomandat efectuarea unor analize, pentru hepatitele virale si HIV", a declarat Alexandra Mates, reprezentantul spitalului.Potrivit IPJ Alba, s-a deschis un dosar penal in cadrul caruia se efecturaza cercetari pentru identificarea agresorilor.Se pare ca acestia sunt doi tineri, posibil minori, iar incidentul s-a produs in zona industriala din Alba Iulia.