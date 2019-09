Ancheta in Ialomita: Unui apelant la 112 i s-ar fi raspuns "inchide domnule, ca tii linia ocupata"

Ziare.

Politistii de la Biroul de Control Intern din cadrul Inspectoratului de Politie Ialomita au inceput o ancheta, dupa ce un dispecer ar fi ignorat solicitarea unui barbat din comuna Reviga, care a anuntat vineri ca un sofer din localitate pune in pericol viata participantilor la trafic Sambata dimineata, tanarul reclamat ar fi provocat un grav accident rutier, soldat cu trei victime "Accidentul putea fi evitat, daca dispecerul de la 112 ar fi luat in considerare apelul facut ieri, la ora 13.40, de catre cumnatul meu, din Reviga, semnaland ca un tanar Marian, din localitate, deranjeaza linistea publica, conducand autoturismul cu viteza foarte mare, cu muzica data la maxim, sub influenta alcoolului. Raspunsul a fost 'inchide domnule, ca tii linia ocupata!!!'...acest tanar e parte a accidentului... Consecinta: trei victime", a scris o femeie, pe Facebook Politistii de la Control Intern vor decide, la finalul verificarilor, daca dispecerul a actionat conform regulamentului si vor stabili daca se impun sanctiuni impotriva acestuia. Acestia vor verifica daca tanarul reclamat este cel care a provocat accidentul produs intre doua autoturisme, soldat cu trei victime cu varste cuprinse intre 17 si 21 de ani.Evenimentul a avut loc sambata intre localitatile Cocora si Reviga. Un adolescent de 17 ani, pasager in unul dintre autoturisme a fost transportat cu un elicopter la un spital din Capitala, unde a decedat."In referire la aspectele aparute in spatiul public, cu privire la modul de gestionare a unui apel 112 de catre politistii din cadrul IPJ Ialomita, conducerea institutiei a dispus efectuarea de verificari, urmand ca, la finalizarea acestora, sa se ia masuri in consecinta. Verificarile sunt realizate de ofiteri din cadrul Biroului de Control Intern din cadrul IPJ Ialomita", a declarat, pentru Mdiafax, purtatorul de cuvant al IPJ Ialomita, Ludmila Dascalu.Acuzatiile nu se opresc aici. Femeia care a postat mesajul pe Facebook sustine ca la Politia din Reviga usa este incuiata permanent, acesta fiind si motivul pentru care cumnatul ei a sunat la 112: "Din civism, cumnatul meu a actionat in vederea preventiei...eu am sesizat in spatiul public...acum insitutiile in drept, prin autosesizare, trebuie sa cerceteze, analizeze si sa ia masurile ce se impun pentru cel de la 112 care a fost de serviciu...cat si pentru altii care, in timp, prin inactiune/nerespectarea atributiilor de serviciu au contribuit la acest tragic accident".