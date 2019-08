Apeluri false la 112: Un tanar din Bucuresti si un barbat din Dolj au pus aiurea pe drumuri salvatorii. Au fost prinsi si sanctionati

Un barbat din Dolj a anuntat ca iubita lui e sechestrata

Ziare.

com

"In aceasta dimineata, in jurul orei 08.30, prin apel 112, o voce de copil, baiat, anunta ca a fost rapit si este inchis intr-o casa. Imediat, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Sector 5 si ai sectiilor 17, 18, 19 si 24 au demarat verificarile. Cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane au fost demarate si verificarile de ordin tehnic", au precizat reprezentantii Politiei.In mai putin de 4 ore, fortele implicate l-au depistat pe baiat. Acesta are 15 ani si se plimba impreuna cu mai multi prieteni. A fost condus la sectia de politie, unde sunt prezenti si parintii sai.In actiunea de cautare au fost implicati 26 de politisti, in sprijinul lor venind si 38 de jandarmi din cadrul Directiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucuresti.Conform prevederilor legale, parintii minorului vor fi sanctionati contraventional.Politistii atrag atentia ca aceste jocuri ii costa pe parinti si duc inevitabil la intarzieri in solutionarea celorlalte cazuri anuntate.Tot in acest weekend, un barbat din Dolj a alertat politistii ca iubita lui a fost batuta si sechestrata in casa unor rude. Insa, politistii au gasit femeia, alaturi de apelant, in locuinta tatalui ei, la o petrecere de logodna, iar femeia a negat ca a fost victime vreunei agresiuni.Politistii din Cosoveni au fost sesizati, sambata dupa-amiaza, prin 112, de un barbat, care reclama ca iubita lui a fost victima unei agresiuni fizice si este sechestrata la locuinta unor rude din comuna Malu Mare, informeaza Mediafax.Barbatul spunea ca el este in drum spre locuinta sa din comuna Cerat.Mergand la adresa indicata, politistii au constatat ca tanara era in locuinta tatalui sau, unde era organizata o petrecere de logodna, iar la locatia respectiva era si cel care facuse sesizarea, insa acesta se certase cu rudele iubitei.Potrivit IPJ Dolj, tanara a declarat ca nu a fost agresata fizic sau verbal, nu a fost sechestrata si nu a fost victima vreunei infractiuni, dorind sa ramana la locuinta parintilor sai, unde era organizata petrecerea.Mai mult, la fata locului a ajuns si un echipaj de la ambulanta, care a examinat femeia si a stabilit ca nu are urme vizibile de violenta.Barbatul care a facut sesizarea a fost amendat cu 200 de lei.