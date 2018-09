S-a lansat portalul Ro-alert.ro, care arata cum trebuie setat telefonul pentru a primi alerte. Luni incepe testarea nationala (Video)

Cum se primesc alertele pe telefon

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a declarat, intr-o conferinta de presa, ca site-ul ro-alert.ro este activ de sambata dimineata, de la ora 9:00, spunand ca sistemul va fi folosit doar pentru situatiile extrem de grave."Astazi facem inca un pas cu sistemul ro-alert, in sensul in care lansam website-ul de informare pentru sistemul ro-alert, pagina este accesibila populatiei, oamenii vor gasi toate informatiile, inclusiv cum sa isi configureze telefoanele", a spus el.El a explicat ca autoritatile nu intentioneaza sa foloseasca in mod frecvent acest sistem pentru a alerta populatia, astfel incat oamenii sa nu fie deranjati si sa nu aiba tendinta de a dezactiva primirea de mesaje.Alertele precum cele de cod galben transmise de meteorologi vor continua sa apara pe aplicatia DSU, pentru cei care o au instalata."Recomandarea este sa nu dezactiveze, pentru ca isi pune viata in pericol", a spus Arafat, el mentionand ca proiectul a fost initiat in urma furtunii de la Timisoara, de anul trecut, cand mai multe persoane si-au pierdut viata intr-un timp scurt.El a precizat ca, pana in prezent fiind facute teste in Bucuresti , iar dupa acestea sistemul va fi considerat operational.De asemenea, el a explicat ca nu e nevoie de numerele de telefon pentru a se trimite mesajul de avertizare, intrucat nu este vorba de SMS-uri, ci de altfel de mesaje. El a adaugat ca, daca o persoana are telefonul inchis si se afla intr-o zona pentru care exista o avertizare, va primi mesajul atunci cand deschide telefonul, daca alerta mai este activa.Raed Arafat a mai spus ca, in cazul unui cutremur, nu se va primi mesaj inainte, ci ulterior, dar in cazul unei viituri sau al unei evacuari in eventualitatea unui pericol de explozie, sistemul va fi folosit.Totodata, Arafat a spus ca, intrucat mesajele se primesc si pe telefoanele vechi, care s-ar putea sa fie deja configurate.Locuitorii din zonele rurale si oamenii in varsta care nu stiu cum sa isi configureze telefonul pentru a primi mesajele vor fi ajutati, Arafat exemplificand ca un reprezentant al ISU sau al STS ar putea face asta duminica, la biserica.Sistemul de avertizare a populatiei in situatii de urgenta "Ro-Alert" va fi implementat pe teritoriul Romaniei in scopul prevenirii pierderii de vieti omenesti ca urmare a fenomenelor meteorologice si hidrologice periculoase.Prin acest sistem vor fi transmise populatiei mesaje de avertizare in timp real, dupa ce sisteme similare si-au dovedit eficienta in SUA, Olanda, Lituania, Franta, Germania si Belgia.Guvernul a alocat printr-o ordonanta de urgenta 30,4 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in bugetul MAI, pentru IGSU, pentru achizitia echipamentelor hardware, aplicatiilor software si serviciilor de instalare si punere in functiune aferente, necesare pentru implementarea sistemului.