Arafat a prezentat 14 masuri prin care va fi reorganizat sistemul de urgenta 112 - apare si numarul scurt 114

Seful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa pe tema raportului de etapa privind rezultatele lucrarilor Comitetului Interministerial privind sistemul apelurilor de urgenta 112, ca sunt 14 masuri prevazute, pe unele fiind facute progrese."Principalele modificari aduse legislatiei in vigoare vizeaza implementarea tehnologiei de localizare pe baza informatiilor obtinute la nivelul terminalului mobil inclusiv tehnologie de tip AML, care va putea oferi salvatorilor informatii de localizare mult mai precise, aceste elemente generand o reducere semnificativa a timpului de gestionare a urgentei si implicit a timpului de raspuns la situatiile de urgenta", a spus Arafat.Arafat a mentionat si identificarea utilizatorilor de cartela pre-pay atunci cand apeleaza numarul de urgenta 112, procesarea mai rapida a urgentei si facilitarea localizarii acestor apelanti.De asemenea,"Totodata, s-a solicitat operatorilor mobili deschiderea numarului scurt 114, despre care s-a vorbit, astfel incat sa se poata testa si valida interfetele de interconectare configurate in baza specificatiilor primare primite de la Google si de la Apple. Numarul 114 nu este un numar care sa fie format de cetatean, este un numar care in paralel cu apelarea 112 pleaca prin el mesajul care da locatia persoanei prin sistemul AML. Este un numar care telefonul il apeleaza automat si trimite acolo pozitia persoanei care a apelat 112. Dar trebuie sa fie activat si testat", a explicat Arafat.prin promovarea aplicatiei Apel 112, dezvoltata la nivelul STS.de la nivelul dispeceratelor agentiilor specializate in interventii de urgenta, prin integrarea dispeceratelor acestora si a Centrului Unic de Apel de Urgenta."In acest sens, s-a reliazat o analiza a spatiilor si dotarii actuale, fiind verificata infrastructura necesara in vederea derularii procesului de integrare, cu investitii minime si in termen scurt, pina la finalul anului 2019, la nivelul a 14 judete, judetele fiind Arad, Bihor, Bistrita, Botosani, Braila, Cluj, Dolj, Giurgiu, Iasi, Maramures, Salaj, Sibiu, Suceava si Valcea, la care se adauga si cele existente deja, si anume Mures, Hunedoara si Bucuresti", a mai spus Arafat.in vederea preluarii tuturor tipurilor de urgente, indiferent de agentia din care face parte dispecerul.Arafat a spus ca astfel de centre sunt deja la Bucuresti si Mures, cu simulatoare, iar printr-un proiect romano-elvetian au fost instruite 14 persoane care vor deveni formatori. De asemenea, se vizeaza formarea a peste 600 de dispeceri.cu actualele facilitati tehnice.El a spus ca alte masuri sunt pe termen mediu si lung, progrese fiind facute pe cele sapte masuri detaliate.De asemenea, pe langa cele 14 anuntate, a fost introdusa o a 15-a masura - elaborarea propunerilor legislative necesare indeplinirii de catre STS a calitatii de integrator pentru serviciile de comunicatii la puncte mobile cu acces prioritar si, in conditiile legi, de furnizare de retele si servicii de comunicatii electronice pentru institutiile cu rol in situatiile de urgenta.