Arafat spune ca implementarea sistemului AML costa sub un milion de euro. STS spunea ca 28 de milioane de euro

Seful DSU spune, insa, ca sistemul nu costa 28 de milioane de euro, asa cum se vehicula in spatiul public, ci costa sub un milion de euro."Este fals total (ca ar costa costa 28 milioane de euro, n.r.) E o suma avansata de colegii de la STS pe costurile de baza pentru a face acest lucru. Dar pot sa-i spun cui a zis acest lucru, ca este chiar sub un milion de euro si e vorba de servere", a declarat Raed Arafat in emisiiunea lui Marius Tuca de la Mediafax.ro.Intrebat de ce nu a fost implementat pana in prezent, Arafat a raspuns: "Pentru ca sistemul nu a existat pana in 2016, pentru ca standardizarea europeana a fost facuta in 2016, au inceput sa-l implementeze tarile europene. Nu suntem ultimii din Europa care nu-l avem. Sunt si alte tari".Arafat a spus ca teste pe acest sistem s-au facut inca de la sfarsitul anului trecut, dar mai dureaza pana va fi implementat pentru ca intai trebuie acualizata legislatia."Au fost facute testari pana inspre sfarsitul anului trecut pe AML si acum speram cat mai repede sa-l vedem implementat in tara. Trebuie modificari lgislative si din momentul in care ele sunt facute o sa anuntam in cat timp va fi implementat", a mai spus seful DSU.Prezent in aceeasi emisiune, ministrul interimar de Interne Mihai Fifor a spus ca Guvernul a da ordonante de urgenta si va fi convocat si Parlamentul in sesiune extraordinara, astfel incat lucrurile sa se miste cat mai repede.Totusi, Arafat a tinut sa precizeze ca si cu acst sistem tot vor fi imposibil de localizat anumite cazuri."Trebuie implementate si alte sisteme. AML-ul, cand ai dat telefon pe 112, fara nicio aplicatie intermediara, permite deschiderea GPS-ului chiar daca il aveai inchis si transmite pozitia pe un mesaj SMS. Dureaza intre 10 si 20 de secunde. Dar daca esti in beci, telefonul tau nu vede satelitul. Aceste limitari vor fi comunicate", a punctat Arafat.Intrebat insa daca in cazul Alexandrei sistemul ar fi ajutat la salvarea sa, el a spus ca da, desi a conditionat acest lucru de mai multe detalii: "Daca Alexandra suna la acest nou serviciu, si era telefon android, o identificau".Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, spune ca sistemul Advanced Mobile Location menit sa localizeze rapid apelurile la 112 nu a fost implementat in Romania pentru a scuti companiile de telefonie de investitii si cere public ca ANCOM sa explice situatia.