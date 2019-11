Arafat sustine ca nu a mai existat pe plan mondial un incident ca nava rasturnata de la Midia. Ce urmeaza

Ziare.

com

Daca nu, operatiunea de salvare a oilor va fi incheiata, iar animalele moarte aflate la suprafata apei trebuie stranse si incinerate.In cursul zilei de sambata, va fi prezentat si planul de ranfluare a navei, care trebuie aprobat de armator si comporta riscuri pentru ca ar putea bloca portul complet.Arafat a precizat ca incidentul produs in Romania este unic la nivel mondial.Arafat a participat, vineri, la sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta."A fost convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, (...) aici au fost discutate cateva aspecte. In primul rand, raspunsurile care au venit de la ANSVSA si unde s-a decis sa mai punem o intrebare mai clara ca sa avem raspuns clar despre sansele de supravietuire dupa atatea zile a animalelor.Ei au recomandat o verificare minutioasa a navei, aici exista riscuri", a afirmat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.El a precizat ca ieri au fost doua incidente, un sudor care facea decupajul la nava a cazut in apa, fiind salvat, iar unele scantei au ajuns la oile moarte, care se aflau in apa, focul fiind stins imediat de pompieri."Deja au fost doua incidente, unul cu o persoana care a cazut in apa si a fost recuperata, unul dintre sudori, si al doilea un inceput de incendiu, in timpul decuparii, care a putut sa fie oprit imediat. Astea sunt riscuri reale pe care trebuie sa le prevenim cand se lucreaza la nava respectiva.Urmeaza sa se faca o singura decupare suplimentara, prin ea va fi verificata inca o zona din nava, daca mai sunt animale vii, daca nu, se va considera ca operatiunea de salvare a animalelor vii este terminata", a explicat Raed Arafat.El a mai spus ca autoritatea portuara va prelua cadavrele animalelor aparute pe apa."Faza doi este preluarea animalelor, cadavrele animalelor care au aparut deja pe apa, deci animalele care s-au inecat pe apa si care acum au inceput sa apara la suprafata. Avem autoritatea portuara care se ocupa cu recuperarea lor si cu incinerarea lor pentru ca astea nu pot astepta aprobarea armatorului sau aprobarea cuiva, astea imediat trebuie preluate si trebuie duse la incinerat.Apele Romane ne avertizeaza de un risc ecologic real, mai ales din cauza descompunerii cadavrelor animalelor, care deja se afla in apa, in afara navei, iar acolo recomandarea este sa se faca orice posibil sa nu ajunga alte cadavre, alte animale moarte sa ajunga in apa", a mai afirmat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Arafat a mentionat ca apoi trebuie sa inceapa operatiunea de ranfluare a navei respective."Urmatoarea etapa este etapa ranfluarii navei. Maine firma cu care s-a discutat urmeaza sa prezinte planul, sa fie supusa aprobarii armatorului si, daca este acordul armatorului, sa se inceapa o operatiune de ranfluare. Am inteles ca cinci-opt zile, conform expertilor, dureaza aceasta operatiune. De subliniat, asta nu este o operatiune simpla, are riscurile ei, daca nu se face corect si nu se face bine, exista riscul sa blocheze complet nava respectiva, canalul navigabil si sa blocheze portul complet, care ar fi o problema majora din punct de vedere economic.Trebuie sa asteptam sa vedem firma cu ce plan vine si sa se faca lucrurile chiar conform unei proceduri foarte bine stabilite si foarte bine acceptata de toata lumea, ca sa fie facuta corect si sa evitam un nou incident si o noua problema", a mai afirmat Arafat.El a precizat ca, daca armatorului nu ii convine planul de ranfluare, atunci aceasta operatiune va fi realizata de autoritatile portuare."Daca nu-i convine armatorului, atunci este planul B. Asta inseamna ca statul preia, rezolva problema pe banii statului, dar asta s-ar putea sa insemne o oarecare intarziere fata de solutia daca acum armatorul ar accepta sa rezolve problema, pentru ca anumite proceduri trebuie din nou reluate, din ce au explicat colegii de la Ministerul Transporturilor.Asta inseamna ca apoi statul se va indrepta sau autoritatea portuara se va indrepta impotriva armatorului dupa asta si a asiguratorului sa isi recupereze banii", a mai declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Arafat a mai precizat ca acest incident naval care a avut loc in Portul Midia este unic pe plan mondial."S-a discutat aici de responsabilitatile institutiilor. Responsabilitatile sunt stabilite prin HG 557. Astfel de tip de incident sa fie descris acolo, nu exista si nu a existat nici pe plan mondial din ce am inteles un astfel de tip de incident.Aici vorbim de un accident naval si de o problema de risc ecologic, care este comuna cu acest accident. Asta inseamna ca sunt institutii care au rol foarte clar, care normal trebuie sa fie indeplinit complet si sunt institutii care au lucrat peste rolul lor, pentru ca nu a fost prevazut in hotararea de guvern anumite aspecte pe care trebuie sa le faca unele institutii si care au facut in plus fata de rolul lor.Important pentru noi este ca nimeni sa nu faca sub rolul care este prevazut acolo si toata lumea sa respecte ce cere de la ei hotararea 557 care stabileste rolul principal, rolul secundar de sprijin", a mai afirmat Arafat.Autoritatile au reusit sa salveze 254 de oi de pe nava respectiva , operatiunea fiind sistata joi seara, deoarece in zonele unde pompierii aveau acces nu se mai vedeau animale vii. O nava incarcata cu peste 14.000 de oi a esuat duminica , in Portul Midia, autoritatile portuare reusind salvarea intregului echipaj.