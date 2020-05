Arhiepiscopul Tomisului ii invata pe credinciosi sa faca petitii pentru deschiderea bisericilor

Ziare.

Arhiepiscopia a postat in acest sens un mesaj in care ii invata pe enoriasi sa depuna cereri catre prefecturile judetelor."CUI SI CUM CEREM DESCHIDEREA BISERICILOR? Prefecturilor.1. Facem o cerere personala, cu nume, prenume, adresa, serie si nr de BI/CI, in care solicitam deschiderea accesul publicului la slujbele bisericii. Ar fi bine sa fie semnata si scanata/pozata.2. Cautam pe net, cu Google, site-ul Prefecturii judetului in care locuim. (Prefectura Constanta sau Institutia Prefectului Constanta, in cazul Jud. Constanta).3. Pe site cautam sectiunea "Contact", unde apare mailul oficial al Prefecturii. La Constanta este cancelarie@prefecturaconstanta.ro4. Trimitem cererea noastra pe mailul Prefecturii.Orice alta forma de petitie online nu are nici un efect juridic, pentru ca petitiile trebuie adresate cuiva", se arata pe pagina Arhiepiscopiei Tomisului Precizarile vin la scurt timp dupa ce in spatiul public au aparut si niste petitii online pentru redeschiderea bisericilor.IPS Teodosie este cel care a impartasit cu aceeasi lingurita sute de oameni la catedrala din Constanta, in luna martie, in plina pandemie. De Paste, el a cerut sa fie deschise bisericile n noaptea de Inviere, in ciuda coronavirusului si a restrictiilor impuse de autoritati.Tot el a fost implicat in numeroase scandaluri, ultima data intr-unul de coruptie cu fonduri europene, dar a fost achitat de fiecare data V.D.