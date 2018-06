Au fost descoperita pesta porcina africana, intr-o ferma din Tulcea. Autoritatile sunt in alerta

Ziare.

com

Virusul nu se transmite la oameni, dar poate crea pagube economice insemnate, in conditiile in care animalele infectate trebuie sacrificate. In plus, multe state care sunt mari consumatoare de carne de porc refuza sa importe din locuri in care exista pesta porcina."In cursul zilei de 28 iunie a fost confirmata prezenta virusului Pestei Porcine Africane (PPA) intr-un abator apartinand unei exploatatii comerciale de crestere a porcilor din judetul Tulcea, prin buletin oficial emis de catre Laboratorul National de Referinta din cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) . Ca urmare a confirmarii, pentru prima oara, a prezentei virusului PPA intr-o exploatatie comerciala de crestere a suinelor si a evolutiei agresive a acestei boli in judetul Tulcea, a avut loc o sedinta la sediul Guvernului, la care au participat institutiile cu responsabilitati in combaterea si eradicarea bolilor la animale", mentioneaza ANSVSA.In urma discutiilor, a rezultat necesitatea convocarii in sedinta extraordinara a Comitetului judetean pentru situatii de urgenta al judetului Tulcea in vederea adoptarii planului de masuri privind controlul, combaterea si eradicarea pestei porcine africane, precum si pentru adoptarea zonelor de restrictii."Au fost instituite masurile de carantina in exploatatia comerciala respectiva si au fost stabilite coordonatele geografice ale zonelor de supraveghere si protectie ale focarului, intarindu-se masurile luate anterior privind biosecuritatea si miscarea animalelor. Ancheta epidemiologica este in desfasurare", precizeaza ANSVSA.Institutia a anuntat, inca de la jumatatea acestei luni, ca va notifica catre Comisia Europeana si Oficiul International de Epizootii focarele de pesta porcina africana depistate in patru gospodarii situate in localitatile Salceni si Ceatalchioi din judetul Tulcea.Localitatile unde au fost confirmate aceste focare sunt situate la 500 de metri de granita cu Ucraina, Dunarea fiind bariera geografica. In luna iunie 2018, Ucraina a notificat trei focare de pesta porcina africana la porcii domestici, in localitatile situate in apropiere de granita cu Romania.Potrivit sursei citate, porcii bolnavi dar si animalele care au fost in contact cu acestia au fost ucisi conform procedurilor, realizandu-se ecarisarea cadavrelor.Pesta porcina africana a fost confirmata anul trecut in Romania pentru prima data intr-o gospodarie particulara de la periferia municipiului Satu-Mare.Virusul care provoaca pesta porcina africana este inofensiv pentru oameni si pentru alte animale, insa, pentru mistreti si porcii de ferma, boala - pentru care nu exista inca un vaccin - este mortala in aproape toate cazurile, ducand la decesul animalelor in termen de 10 zile.