Bilant negru de Craciun: Trei oameni au murit in incendii, 12 in accidente rutiere

Ziare.

com

Conform IGSU, trei oameni au murit in incendii, iar 12 in accidente rutiere.In ajunul si prima zi a Craciunului (24 si 25 decembrie), s-au inregistrat 2.708 situatii de urgenta. Pompierii au intervenit pentru stingerea a 130 incendii, iar echipajele SMURD au actionat in 2.320 cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat si in 13 pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere.De asemenea, salvatorii au intervenit in 69 de situatii pentru deblocarea persoanelor surprinse in medii ostile, precum si in alte 176 de misiuni de protejare a comunitatilor.In cele doua zile, 2.241 persoane au fost asistate medical de catre echipajele SMURD, iar alte 10 persoane au fost salvate din incendii sau alte situatii deosebite.Din nefericire, in aceasta perioada, au fost si persoane care si-au pierdut viata ca urmare a situatiilor in care au fost implicate. In urma cazurilor inregistrate, 3 persoane au decedat in incendii, iar alte 12 in accidente rutiere.Numarul interventiilor la care au participat efectivele IGSU a crescut fata de perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate mai mult cu 442 de evenimente in acest an. Diferenta aceasta este reprezentata de numarul mai mare de solicitari primite pentru acordarea asistentei medicale de urgenta.A.G.