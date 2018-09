Cand si cum se fac teste in Capitala pentru sistemul RO-ALERT

Ziare.

Astfel, vineri intre 10:00 si 12:00, se vor transmite mesaje "test" utilizatorilor de telefoane mobile aflati in sectoarele 1 si 3 ale Capitalei, dar si in orasele Otopeni si Magurele din judetul Ilfov.Intre 17:00 si 19:00, se vor transmite mesaje "test" utilizatorilor de telefoane mobile aflati in orasul Buftea, judetul Ilfov.Luni, intre 10:00 si 12:00 si 17:00 si 19:00, se vor transmite mesaje "test" utilizatorilor de telefoane mobile aflati pe intreg teritoriul capitalei si al judetului Ilfov.Cei care doresc sa beneficieze de sistemul RO-ALERT trebuie sa faca setari in telefon, pasii fiind disponibili la sectiunea "Configurare" din platforma www.ro-alert.ro.Amintim ca sistemul RO-ALERT permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea si alarmarea populatiei in situatii de urgenta. Acesta este folosit in situatii majore, in care viata si sanatatea cetatenilor sunt puse in pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundatii amenintatoare, atac terorist sau alte situatii care ameninta grav comunitatile.A.G.