Caras-Severin: Scurgere de mercur in apropierea unui bloc din Moldova Noua

La numarul de urgente 112 a fost anuntata, marti seara, la Moldova Noua, in judetul Caras-Severin, o scurgere de mercur, o substanta extrem de periculoasa. Imediat a fost alertata Garda de Mediu si Directia de Sanatate Publica.La fata locului a sosit si echipajul de protectie biologica, chimica si radiatii nucleare (CBRN) din cadrul Detasamentului de Pompieri Resita care face cercetari cu privire la substanta gasita.De asemenea, la fata locului se afla si un echipaj de pompieri cu o autospeciala de stingere si un echipaj IPJ Potrivit ISU Caras-Severin, mercurul provine de la o uscatorie a unui bloc, aflata la etajul superior, si s-a scurs pana la parterul imobilului. Imprejurarile in care substanta respectiva (mercurul) a ajuns in acel loc urmeaza a fi cercetate de Politie.