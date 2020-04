CNAS anunta noi masuri pentru limitarea raspandirii cu coronavirus

LIVE

Potrivit unui comunicat remis miercuri, pacientii care reprezinta urgente medicale si cei care sufera de afectiuni cronice se vor adresa, dupa caz, unitatilor sanitare, ambulatoriilor de specialitate sau cabinetelor de medicina primara."Consultatiile la medicul de familie sau in ambulatoriul de specialitate pot fi acordate si la distanta", precizeaza CNAS.Astfel, pentru a se evita aglomerarile in unitatile sanitare, oamenii sunt rugati ca la primele semne de boala sa contacteze mai intai medicul de familie. Acesta trebuie sa decida "daca va acorda o consultatie la distanta sau, dupa caz, va programa pacientul pentru o consultatie la cabinetul sau, ori il va directiona catre ambulatoriul de specialitate".Daca pacientul este indrumat catre ambulatoriul de specialitate, acesta trebuie sa stie ca nu este necesar biletul de trimitere, conform prevederilor in vigoare pe perioada starii de urgenta.CNAS reaminteste ca "pe perioada starii de urgenta serviciile medicale, ingrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare si dispozitivele medicale, tehnologiile si dispozitivele asistive se acorda si se valideaza fara a fi necesara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate sau a documentelor inlocuitoare ale acestuia".