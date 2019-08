Copil de 5 ani dus cu elicopterul la spital dupa ce a fost muscat de sarpe, in Bihor

Ziare.

Purtatorul de cuvant al ISU Bihor, Camelia Rosca, a declarat ca la fata locului au fost mobilizate doua echipaje de prim ajutor medical."S-a primit un apel potrivit caruia un copil de cinci ani a fost muscat de un sarpe in localitatea Sinteu, iar la fata locului au fost mobilizate doua echipaje de prim ajutor din cadrul statiei de pompieri Alesd si elicopterul SMURD. Copilul a fot asistat medical si transportat cu elicopterul la Spitalul Judetean la Oradea", a spus Rosca.Medicul sef al UPU - SMURD Bihor, Hadrian Borcea, a declarat, la randul sau, ca starea de sanatate a copilului este buna, acesta urmand sa mai ramana internat sub supraveghere medicala."Nu este sigur ca a fost vorba despre o muscatura de sarpe. A fost tratat ca atare, dar in afara de o mica reactie locala, nu a prezentat altceva. I s-a administrat ser antivenin pentru siguranta", a spus Borcea.