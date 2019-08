Cum functioneaza aplicatia "Apel 112", cat e de utila si de ce Uber ne localizeaza mai exact ca STS

Cum functioneaza aplicatia

Ziare.

com

Am incercat sa raspundem la una dintre ele, ce s-a nascut dupa prima reactie a Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS)."STS a dezvoltat si, incepand cu data de 15 februarie, a lansat gratuit aplicatia Apel 112, care permite transmiterea coordonatelor geografice ale terminalului mobil.De la momentul lansarii si pana in prezent, au fost receptionate un numar de 409 apeluri prin intermediul aplicatiei, aceasta demonstrandu-si utilitatea in toate aceste cazuri.Acuratetea aplicatiei este de ordinul metrilor sau zecilor de metri", a declarat, pe 26 iulie, purtatorul de cuvant al institutiei, Mariana Pop.Ea explica atunci ca aplicatia a fost creata pentru a ajuta la o localizare mai precisa, pe care legislatia actuala nu o permite in cazul apelurilor directe la 112, asa cum a fost cel al Alexandrei.Am descarcat aplicatia, am aflat tot ce am putut din prezentarea sa si apoi am adresat mai multe intrebari STS, pentru a intelege mai bine cum functioneaza si daca, intr-adevar, garanteaza o localizare mai precisa.Intai si intai am aflat, din raspunsul STS la solicitarea Ziare.com, casi nu presupune costuri de implementare si costuri prevazute printr-un contract de mentenanta".Aplicatia poate fi descarcata gratuit de AICI din Google Store si de AICI , din Apple Store.Odata instalata, cand o deschideti, veti observa ca sub butonul "Apelare 112" apare un set de coordonate, precum si acuratetea cu care sunteti localizat.Nu exista o varianta demo, asa ca nu apasati butonul decat daca sunteti intr-adevar intr-o situatie care necesita interventia autoritatilor, altfel veti genera o alerta falsa.Pentru a afla ce se intampla dupa apasarea butonului, am cerut ajutorul STS: "La initierea apelului catre serviciul de urgenta 112, prin apasarea butonului'Apelare 112' din aplicatia 'APEL 112', se realizeaza apelul catre numarul unic deurgenta 112. Apelantul va fi preluat de operatorul 112 al STS si se vor transmitecoordonatele GPS catre sistem".Pentru ca acest sistem sa functioneze este nevoie insa ca telefonul sa fie conectat la Internet. Dar STS atrage atentia ca "aplicatia functioneaza si este utila si in lipsa datelor mobile", si asta pentru ca datele de localizare, acele coordonate GPS, pot fi extrase si transmise verbal operatorului 112, care le va introduce manual pe harta, astfel incat localizarea sa fie cat mai exacta.In ce priveste menirea aplicatiei, aici nevoia de lamuriri a crescut pe masura ce am parcurs termenii si conditiile pe care trebuie sa le acceptam ca sa o putem folosi.Cateva dintre aceste conditionari ne-au atras atentia in mod deosebit:Asadar, ce responsabilitate isi asuma STS fata de cetatenii care folosesc aplicatia?Raspunsul Serviciului la prima parte a intrebarii a fost urmatorul: "Responsabilitatea utilizarii aplicatiei 'APEL 112' revine utilizatorului, acesta fiind singurul care alege sa instaleze sau sa foloseasca aceasta aplicatie".Dupa ce am cerut lamuriri suplimentare pe acest subiect, ni s-a explicat si de ce suntem in fata acestei situatii: "Functionarea aplicatiei depinde de factori pe care Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu ii controleaza si anume tipul telefonului, tipul GPS, nivelul conexiunii, motiv pentru care STS nu poate garanta functionarea pe orice telefon.Din acest motiv, punctul 5 din 'Termeni si conditii' (cea de-a doua din cele prezentate mai sus - n.red.) este o limitare a raspunderii Serviciului de Telecomunicatii Speciale, astfel incat institutia noastra nu este raspunzatoare in situatii in care inexactitatea localizarii este cauzata de capacitatile tehnice ale terminalului mobil pe care este folosita".In ce priveste costurile suportate de utilizator mentionate la sectiunea "termeni si conditii", STS ne-a explicat ca acestea nu sunt aditionale fata de cele pe care deja fiecare abonat le plateste lunar operatorului."Costurile pentru folosirea datelor mobile de catre apelant sunt cele acoperite de optiunile abonamentului incheiat de apelant cu operatorul de telefonie mobila sau de pe cartela prepay pe care apelantul a achizitionat-o.Operatorul de telefonie mobila nu va taxa suplimentar pentru traficul generat de Aplicatia de urgenta 'APEL 112' la accesarea serviciilor de localizare de la nivelul terminalului folosit de utilizator", a explicat, pentru Ziare.com, STS.Primul lucru pe care l-am remarcat cand am deschis aplicatia a fost ca, indiferent de unde ne aflam, ca este afara sau in interiorul unei cladiri, acuratetea coordonatelor care ar fi transmise 112 in caz de urgenta nu scade sub 20 de metri.Si ne-am pus aceeasi intrebare ca multi dintre cei care folosesc si serviciile companiilor de ride shareing: De ce Uberul vine la scara blocului, avand in vedere ca am facut comanda de pe acelasi telefon, cu aceleasi tip de GPS si de conexiune la Internet?Va prezentam raspunsul primit: "Informatia de localizare generata de aplicatia 'Apel 112' depinde de caracteristicile receptorului GPS din telefonul mobil, de zona in care se afla acesta (caracteristici de relief - campie/munte; zona urbana - constructii beton) . Testand aplicatia in diferite zone veti constata ca precizia localizarii se va modifica.Aplicatia Apel 112 afiseaza si precizia cu care extrage datele de localizare, spre deosebire de aplicatia mobila la care faceti referire. Datele de localizare sunt extrase in aplicatia Apel 112 prin interogarea GPS-ului din telefon, a datelor mobile si a conexiunii GSM.In ceea ce priveste capabilitatile altor aplicatii mobile, nu detinem informatii legate despre tipul algoritmilor folositi de acestea pentru datele de localizare".Concluzionand, putem spune ca, intr-adevar, daca nu avem idee unde ne aflam, aplicatia STS ne este cu siguranta de mare ajutor, pentru ca reduce cu mult perimetrul de cautare. Pe de alta parte, in ultimele saptamani, am prezentat si experientele unor persoane care au testat-o.Prima, a vicepresedintelui Sindicatului National al Politistilor din Romania, Bogdan Banica, care a sustinut ca, in momentul in care a vrut sa vada direct la la dispeceratul IPJ Suceava ce se intampla cand e initiat apelul prin aplicatie, intreg sistemul s-a blocat. Intreaga poveste o gasiti aici A doua, a unui cetatean care se afla intr-o situatie de pericol, a facut apelul prin aplicatia STS, a transmis verbal si adresa exacta, si totusi echipajul de politie a fost trimis in alta parte. Aici gasiti detaliile acelei situatii