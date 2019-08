Cum mai abuzeaza oamenii de 112: Ca sa scape de iubitul caruia ii furase portofelul, o femeie a spus ca a fost rapita. Peste 30 de politisti au cautat-o

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis duminica de Politia Sibiu, un barbat din localitatea Amnas a sesizat autoritatile, prin apel la 112, faptul ca i-a fost furat portofelul, in care avea bani si documente, de catre concubina sa.Oamenii legii au intocmit un dosar penal pentru furt si au inceput cercetarile in acest caz.Dupa aproximativ sase ore, un barbat din Bacau a sesizat Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu tot prin apel la 112, ca fiica ca, respectiv concubina barbatului din Amnas, ar fi fost rapita."Ca urmare a acestui apel, a fost organizata si desfasurata o ampla actiune informativ-operativa cu participarea politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu - Serviciul Investigatii Criminale si Politia orasului Saliste si Inspectoratului de Politie al Judetului Brasov - Serviciul Investigatii Criminale si Politia Orasului Fagaras si Postul de Politie Ucea de Jos, cu sprijinul operational al Directiei de Operatiuni Speciale Bucuresti si Serviciului Operatiuni Speciale Sibiu", a spus Luciana Lazau, purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu.Peste 30 de politisti din cele doua judete au cautat-o pe femeie, care a fost gasita in timpul noptii de sambata spre duminica, impreuna cu fiica ei minora, in locuinta unui barbat din Ucea de Jos, judetul Brasov.Oamenii legii au stabilit ca femeia si fiica ei nu au fost victimele vreunei infractiuni."Existenta mesajelor emise de catre presupusa victima catre mai multe persoane prin care se urmarea dovedirea unor fapte de natura penala, dar nereale, precum si existenta unei stari de pericol in care acesta s-ar fi aflat, erau practic incercari de a-si crea o aparare fata de concubinul sau caruia i-a sustras portofelul", a mai spus Lazar.Pe numele femeii a fost deschis un dosar penal pentru inducerea in eroare a organelor judiciare.