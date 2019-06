Doi barbati din Iasi au fost impuscati de un vecin, in urma unui scandal

Ziare.

Incidentul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, cand un barbat de 32 de ani a folosit o arma de foc si a impuscat alti doi barbati, in varsta de 31 de ani, respectiv 50 de ani.Victimele au fost transportate la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi, una dintre acestea fiind in stare mai grava, necesitand interventie chirurgicala.Medicii afirma ca barbatul ranit grav, in varsta de 50 de ani, a fost adus la spital in soc hemoragic, fiindu-i afectata artera femurala.Celalalt barbat a fost impuscat in zona piciorului, dar se afla in afara oricarui pericol.Surse din randul anchetatorilor sustin ca scandalul ar fi pornit de la o femeie."Am fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca, pe raza comunei Bivolari, un barbat in varsta de 32 de ani, ar fi folosit o arma de foc, ranind doi barbati de 50, respectiv 31 de ani.In cauza a fost intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, tentativa la omor si lovire sau alte violente.Cercetarile continua sub conducerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi", se arata intr-un comunciat transmis de conducerea Politiei judetului Iasi.