Doi barbati s-au electrocutat pe podul CFR din Parcul Herastrau din Capitala

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov spun ca au fost anuntati ca o persoana s-a electrocutat pe podul CFR Herastrau.Acolo s-au deplasat echipaje SMURD , autospeciala cu apa si spuma si detasamentul special de salvatori, constatandu-se ca sunt doua persoane urcate pe arcada metalica a podului.Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, ambele persoane sunt in viata, fiind vorba despre doi barbati. Primul dintre acestia s-a urcat pe arcada si s-a electrocutat, iar celalalt s-a urcat pentru a incerca sa il salveze."Prima persoana prezinta arsuri pe o suprafata mai mare din corp, iar cea de-a doua pe mici portiuni. In continuare nu se poate interveni din cauza tensiunii de pe fire", au transmis reprezentantii ISU.Ulterior, s-a intervenit pentru scoaterea liniei de sub tensiune.Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov au anuntat ca cei doi barbati au fost coborati si predati echipajelor medicale.Unul dintre raniti , care are arsuri pe aproximativ 60% din suprafata corporala, a fost transportat la Spitalul Floreasca, iar cel cu arsuri pe o suprafata foarte mica, la Spitalul de Arsi