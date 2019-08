Fata plina de sange din Galati i-a spus asistentei de pe ambulanta ca ar fi fost violata

Ziare.

"Am fost solicitati pe 112 de catre un agent de politie sa intervenim pe raza municipiului Galati, unde o tanara se afla intr-un loc public, cu o hemoragie abdominala, aparent. La fata locului, echipajul nostru a constatat, in prezenta unui echipaj de politie si a unui agent de la jandarmi, ca tanara, de 14 ani, era confuza, avea o hemoragie puternica de origine vaginala pe haine si pe picioare.A fost preluata, i s-au acordat primele ingrijiri, a fost perfuzata, transportata la Spitalul de Pediatrie din Galati, de unde a fost preluata si transportata la Spitalul Judetean Galati pentru serviciul de obstretica-ginecologie, fata fiind in soc hemoragic. In timpul transportului, asistenta noastra a reusit cu greu sa scoata niste amanunte din care reiesea ca fata ar fi fost violata, de o persoana cunoscuta", a precizat Polinschi.Fata a fost internata la Spitalul Judetean de Urgenta, viata ei fiind in afara oricarui pericol."Pacienta, o minora de 14 ani, a fost transferata de la Spitalul de Copii catre sectia de ginecologie pentru o trauma interna. A primit tratament de specialitate, investigatii si, in prezent, starea ei stabila hemo-dinamic si respirator si nu pune probleme deosebite", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Galati, Ionut Banesanu.Directorul adjunct al Protectiei Copilului Galati, Ciprian Groza, a declarat insa ca minora sustine ca nu a fost violata . Potrivit acestuia, fata a plecat din centrul de plasament cu bilet de voie, s-a intalnit cu prietenul ei, de 15 ani, a intretinut relatii sexuale consimtite acasa la acesta, dupa care, in urma unei hemoragii, a ajuns la spital.Groza a precizat ca minora a povestit ca nu a fost agresata si ca adolescentul o iubeste."Este un caz nefericit. O minora dintr-un centru de plasament, care a plecat in invoire in oras si a ajuns la prietenul ei, unde a intretinut relatii sexuale, dupa care a urmat acea hemoragie pentru care a fost internata in spital. Cel mai important in acest moment este ca ea este in afara de orice pericol.A plecat din centrul de plasament cu bilet de voie, de la ora 17:00 la 20:00. Ea nu s-a intors la centrul de plasament la ora 20:00 pentru ca, din pacate, a ajuns la spital. Fata a povestit ca este prietenul ei, a mai avut intalniri cu acesta. Este un copil, de 15 ani, s-au intalnit la el acasa.Din relatarile ei, nu a fost agresata, a fost consiliata psihologic si sustine ca este prietenul ei, ca o iubeste. Nu este vorba de un viol la acest moment, a fost cu consimtamantul ei. Totul s-a petrecut in casa tanarului, mai mult ca sigur parintii nu erau acasa. Ancheta inca nu este finalizata", a spus Groza. O femeie a filmat o fata plina de sange pe strada George Cosbuc din Galati si sustine ca a oprit o masina de politie pentru a interveni in acest caz.Inregistrarea video arata ca cei doi politisti din masina, un barbat si o femeie, au stat in vehicul, la distanta de fata ranita, si abia la insistentele martorilor au chemat o ambulanta.Cei doi politisti sunt cercetati disciplinar.