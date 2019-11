Firma din Timisoara ar fi facut deratizare si la o gradinita, cu aceeasi substanta toxica. DSP nu stie nimic

Ziare.

com

Potrivit Digi24, la gradinita s-a facut deratizare si dezinsectie cu aceeasi substanta utilizata si la blocul de pe strada Mioritei 8.Directorul DSP Timis, Cornelia Matac, spune ca nu a primit sesizari in acest caz."Nu am primit nicio informare sau sesizare in acest sens, nici pentru alte cazuri. Deci nu au fost sesizate cazuri la gradinita sau alte locatii, decat strada Mioritei, nr. 8", a declarat Matac intr-o interventie telefonica la Digi24.Intrebata ce va face DSP Timis cu aceste noi informatii, Cornelia Matac a dat asigurari ca vor fi "verificate toate aceste aspecte".In ce priveste solutia folosita la deratizarea blocului din Timisoara, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au anuntat chiar azi ca exista indicii ca ar fi vorba despre Delicia - Gastoxin care contine fosfura de aluminiu, foarte toxica, cu efecte letale in caz de inhalare, si care necesita pentru utilizare autorizatie speciala.Delicia Gastoxin este un insecticid destinat combaterii daunatorilor cerealelor depozitate si a rozatoarelor mari din culturile de camp.Gazul de fosfina este eliberat in prezenta umezelii si este puternic toxic pentru toate formele de viata, fie oameni, fie animale. Fosfina, prin inhalare, blocheaza caile respiratorii prin eliminarea apei din celule.Marti dimineata, in spitale din Timisoara sunt internate 28 de persoane din blocul in care doi copii si o femeie au murit dupa efectuarea deratizarii, potrivit unei informari a Ministerului Sanatatii.