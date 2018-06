IGSU incepe testarea in Bucuresti a sistemului de avertizare RO-ALERT

Ziare.

Testarile vor fi initiate in anumite zone din Bucuresti, urmand ca in perioada urmatoare acestea sa fie extinse la nivel national, conform unui comunicat remis martiIata ce mesaj va trimite IGSU: "Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RO-ALERT. Nu se impune aplicarea masurilor de autoprotectie. DSU-IGSU.".IGSU informeaza ca aceste testari sunt absolut necesare si face apel la cetateni sa inteleaga eventualul disconfort creat."Sistemul RO-ALERT permite transmiterea mesajelor de tip Cell Broadcast destinate avertizarii si alarmarii populatiei in situatii de urgenta, pentru adoptarea comportamentului necesar autoprotectiei, in caz de urgenta majora.Sistemul RO-ALERT este folosit atunci cand viata si sanatatea persoanelor sunt puse in pericol iminent, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundatii amenintatoare, atac terorist sau alte situatii care ameninta grav comunitatile", se mai arata in comunicat.A.G.